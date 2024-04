Netflix nei guai | gli attori italiani portano in tribunale la società | cos’è successo

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di martedì 9 aprile 2024) News tv.nei: gli artistiinla– Dopo anni di trattative, Artisti 7607, lacooperativa, che tutela e gestisce i diritti connessi di migliaia die doppiatori in Italia e nel mondo, ha citato in giudiziopresso ilcivile di Roma. Il motivo? Ottenere un compenso adeguato e proporzionato spettante per legge ai propri artisti mandanti. Leggi anche: “Doc nelle tue mani 4”, esplode la voce su Luca Argentero: cosa succede Leggi anche: Su Canale 5 arriva “Vanina”, una poliziotta anticonformista dal passato burrascoso «Artisti 7607 fa una scelta doverosa per difendere la dignità ...