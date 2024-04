Netflix in Tribunale per compensi irrisori | tra gli attori anche Valerio Mastrandrea e Neri Marcorè

(Di martedì 9 aprile 2024) Sembrano arrivati nuovi guai per. Dopo ben otto anni di trattative, la società cooperativa che tutela e gestisce i diritti connessi di migliaia die doppiatori in Italia e nel mondo, Artisti 7607, ha citato in giudizio la piattaforma streaming alcivile di Roma. L’obiettivo è quello di ottenere deiadeguati L'articolo proviene da Il Difforme.

Gli attori italiani portano Netflix in Tribunale per i compensi troppo bassi - Otto anni di trattative con il colosso dell'intrattenimento americano non hanno portato risultati, così la società cooperativa italiana Artisti 7607 è ricorsa al Tribunale civile di Roma, citando in ...tg.la7

Gli attori italiani fanno causa a Netflix: «Salari irrisori». Da Elio Germano a Neri Marcorè, le voci della protesta - Gli attori e i doppiatori italiani fanno causa a Netflix. Artisti 7607, la società cooperativa che tutela e gestisce i diritti dei lavoratori del cinema ha citato in giudizio ...leggo

Netflix, nuovi licenziamenti: ristrutturata la divisione cinematografica - Netflix ha riorganizzato la divisione cinematografica in quattro parti, suddivise per genere. Previsto il licenziamento di 15 dipendenti.lettera43