Netflix in tribunale | gli attori italiani contro la piattaforma streaming | “Compensi irrisori”

(Di martedì 9 aprile 2024) La gigantesca diffusione delle piattaformeha modificato radicalmente il modo in cui il pubblico si approccia a determinate produzioni, cinematografiche o televisive che siano. Un impatto enorme nel sorpasso alla sala e alla Tv tradizionale è poi stato dato dal biennio 2020-21. La pandemia di Covid ha dato una spinta al noleggio/acquisto di pellicole da poco uscite in sala, ad esempio, al fine di ottenere guadagni che i cinema non garantivano più. Questo potere concentrato nelle mani di pochi gruppi operanti nel digitale ha però generato un grave problema. Si è parlato di dati stream ben celati e stipendi garantiti ade registi “minimi” rispetto alle entrate garantite dai prodotti, nell’immediato e nel corso del tempo. Dopo il maxi sciopero negli USA, dunque, non sorprende che qualcosa si muova anche in Italia: Artisti 7607 ha così ...

Sembrano arrivati nuovi guai per Netflix . Dopo ben otto anni di trattative, la società cooperativa che tutela e gestisce i diritti connessi di migliaia di attori e doppiatori in Italia e nel mondo, ... (ildifforme)

Stipendi troppo bassi, attori e doppiatori portano Netflix in tribunale - La piattaforma di streaming citata in giudizio da Artisti 7607. Neri Marcorè: 'Reclamiamo trasparenza dei dati di sfruttamento delle opere audiovisive e adeguatezza dei compensi' ...adnkronos

Andreoni: “Casi morbilo in aumento per effetto del calo vaccini, invertire trend” - (Adnkronos) – "Anche in Italia registriamo un incremento dei casi di morbillo, fenomeno evidentemente dovuto alla riduzione del tasso vaccinale. I soggetti più colpiti sono giovani adulti, categoria c ...sardegnareporter

Da Marcorè a Germano, Artisti 7607 cita Netflix in tribunale - Artisti 7607, la società cooperativa che tutela e gestisce i diritti connessi di migliaia di attori e doppiatori in Italia e nel mondo "ha citato in giudizio Netflix presso il tribunale civile di Roma ...ansa