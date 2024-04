Netanyahu | “C’è una data per l’attacco a Rafah Elimineremo Hamas anche lì Nessuno ci fermerà”

(Di martedì 9 aprile 2024)rigetta la proposta di accordo di Israele, Benjaminrilancia l’offensiva super la quale ha annunciato l’esistenza di una, sottolineando che la “vittoria totale surichiede l’ingresso” nella città. Nonostante il ritiro delle truppe israeliane da Khan Yunis, resta dunque in una condizione di stallo incandescente la situazione in Medio Oriente, sulla quale pesanole minacce di vendetta dell’Iran doposubito dalla propria ambasciata a Damasco.: “La proposta di accordo di Israele non soddisfa le nostre richieste” In una dichiarazione diramata oggi,ha fatto sapere che l’ultima proposta di accordo presentata da Israele e ricevuta attraverso mediatori egiziani, qatarini e americani ...

Benjamin Netanyahu , primo ministro di Israele , ha dichiarato che “C’è una data “ per l’ingresso delle truppe a Rafah. Una dichiarazione che ha creato un allarme sia negli Usa che in Europa. In queste ... (ildifforme)

Israele prepara l'evacuazione di Rafah e acquista 40 mila tende per i profughi: Il premier israeliano Netanyahu ha an - nunciato che è stata fissata una data per l'operazione dell'esercito israeliano nonostante gli altolà dei molti Paesi, anche gli Usa. "Non c'è forza al mondo ...

Israele:40mila tende per evacuare Rafah: Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che è stata fissata una data per l'operazione dell'esercito israeliano nonostante gli altolà dei molti Paesi, anche gli Usa. "Non c'è forza al mondo che ...