(Di martedì 9 aprile 2024) Nel 2022 gli Stati Ue hanno comunicato di aver speso circa 228di euro complessivi perdi, comprese anche le misure di crisi relative alla pandemia e alla guerra in l'Ucraina. L'importo corrisponde all'1,4% del Pil Ue e rappresenta una riduzione del 34,8% dai 349,7di euro del 2021. E' quanto emerge dal Quadro di valutazione suglidipubblicato dalla Commissione europea. Laè il Paese che ha comunicato la spesa più alta con 73,67complessivi (lo 0,46% del Pil Ue), seguita dalla Francia con 44,79(0,28% del Pil) e dall'Italia, con 27,61(lo 0,17% del Pil).

Nell'Ue 228 miliardi in aiuti di Stato, Germania al top - Nel 2022 gli Stati Ue hanno comunicato di aver speso circa 228 miliardi di euro complessivi per aiuti di Stato, comprese anche le misure di crisi relative alla pandemia e alla guerra in l'Ucraina.ansa

Macron, «strappo» con la Germania su Gaza: chiede il cessate il fuoco immediato in una lettera congiunta con al-Sisi e il re di Giordania - Il un intervento congiunto su quattro giornali il presidente francese, quello egiziano e il re Abdullah II avanzano la richiesta di fermare il conflitto e la carestia che affligge i palestinesi ...corriere

Fiat 500X 1.0 T3 120 CV del 2021 usata a Torino - VETTURA VISIBILE NellA NOSTRA SEDE DI LUMELLOGNO Contattaci per assicurarti dell’effettiva disponibilità della vettura. Per informazioni: - Telefono fisso: 0114537611 - Email: lumellogno@locautodue.automoto