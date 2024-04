Nel 2022 gli Stati Ue hanno comunicato di aver speso circa 228 miliardi di euro complessivi per aiuti di Stato , comprese anche le misure di crisi relative alla pandemia e alla guerra in l'Ucraina. ... (quotidiano)

Nell'Ue 228 miliardi in aiuti di Stato, Germania al top - Nel 2022 gli Stati Ue hanno comunicato di aver speso circa 228 miliardi di euro complessivi per aiuti di Stato, comprese anche le misure di crisi relative alla pandemia e alla guerra in l'Ucraina.ansa

Polizia, 228 arresti e 2074 denunce in un anno in Alto Adige - (ANSA) - BOLZANO, 09 APR - Nell'ultimo anno, in Alto Adige, la polizia di Stato ha arrestato 228 persone, mentre 2.074 sono quelle denunciate in stato di libertà e 233 quelle denunciate per reati da c ...msn

Fiat 500X 1.0 T3 120 CV del 2021 usata a Torino - VETTURA VISIBILE NellA NOSTRA SEDE DI LUMELLOGNO Contattaci per assicurarti dell’effettiva disponibilità della vettura. Per informazioni: - Telefono fisso: 0114537611 - Email: lumellogno@locautodue.automoto