Nella mente la parole di Ghali a Sanremo | | Casa mia o casa tua | non c’è nessuna differenza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Nelle orecchie dei giovani della classe 3^B, riecheggiano ledella canzone di, uno dei successi di. Molti arrivano da terre lontane, dove il mare lambisce le coste e il sole riscalda tutto l’anno. Quali sono le tue origini e quale luogo conservi nel cuore? Abbiamo chiesto loro. C.I. racconta: "Ablanca conservo i ricordi legati alla mia, alla scuola, al parchetto in cui andavo, dopo le lezioni. Lì sono rimaste persone importantissime che mi hanno garantito una bella infanzia. Purtroppo ho perso i contatti ma, fortunata, ora ci sono altre persone importanti, in Italia, che mi sono vicine". S.M. invece pensa alla Tunisia: "Qui ho passato parte dell’infanzia, per lo più dai nonni. Mi piace la Tunisia, amo Cartagine, ...