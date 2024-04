Nel capannone una fabbrica della droga | sequestrata maxi piantagione di marijuana a Sesto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 – Aveva convertito unindustriale in una vera e propria, con oltre 700 piante di cannabis ed un complesso sistema di gestione e irrigazione delle serre. La scoperta è stata fatta dai militari del comando provincialeguardia di finanza di Firenze aFiorentino. A finire in manette è stato un uomo di origine albanese, mentre un secondo responsabile, cittadino italiano e conduttore dell’immobile, è stato denunciato. Ad insospettire i finanzieri è stato il tipico penetrante odorecanapa indiana proveniente da unnella zona industriale di Firenze. In seguito ad appostamenti, attività di osservazione e di perlustrazione del territorio, le fiamme gialle hanno fermato e ...