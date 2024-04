“Neanche il tempo di iniziare” Isola dei Famosi 2024 | il triste annuncio di Vladimir Luxuria | “Fuori”

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 9 aprile 2024) Concorrente abbandona subito L’deiildicheannuncia il suo ritiro. Colpo di scena nelle prime ore del programma per un’inaspettata assenza. In tanti infatti si aspettavano di vedere una concorrente che invece non è mai arrivata di fronte alle telecamere. Ma facciamo un passo indietro, come abbiamo già raccontato, l’è iniziata in gran segreto da due giorni. Lo ha annunciatodurante la prima puntata andata in onda l’8 aprile. >> “Quelle cose no”.dei, Mediaset avverte: “Gliel’hanno vietato” Durante la stessa diretta, ha ...