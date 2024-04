Napoli | Zaniolo torna un obiettivo di mercato La concorrenza di Juventus e Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024), 9 aprile 2024 - Nel costante e impietoso confronto con l'anno scorso, a quest'ora in casa, oltre ai preparativi per la tanto attesa festa scudetto, impazzava il toto-nomi per unche in molti si immaginavano scoppiettante sulla scorta dei risultati ottenuti sul campo e anche per provare a convincere Luciano Spalletti, che già a partire dall'inizio della primavera iniziava a far intuire qualche dubbio sul da farsi, oltre ai primi accenni si screzi con Aurelio De Laurentiis. L'estate avrebbe avuto in effetti ben altro tenore. Tra l'attuale ct della Nazionale, ruolo impossibile da prevedere quando in sella c'era ancora Roberto Mancini, e il patron partenopeo l'idillio sarebbe finito praticamente subito dopo la festa tricolore, spianando la strada al caos panchina che avrebbe inciso fortemente sulla stagione azzurra. ...