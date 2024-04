Napoli | Ventura | “Spalletti e Giuntoli lasciati andar via con troppa…”

(Di martedì 9 aprile 2024) Gian Piero, primo allenatore delnell’era De Laurentiis, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Radio Goal’. “Mi auguro che la squadra partenopea faccia un gran finale di stagione. La partita di domenica scorsa, da tifoso del, mi ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, è stata lo specchio del campionato. Primo tempo con grandi difficoltà, secondo tempo di una qualità assoluta. E’ la partita che rappresenta la stagione dei partenopei è la partita dei rimpianti”.via con superficialità… “Una squadra così non può stare a trenta punti dal primo posto, è una cosa di difficile comprensione. Sono poco fiducioso ...

