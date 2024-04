Napoli | litiga fuori dall’ospedale | accusa un malore si accascia e muore

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 9 aprile 2024): litigio all’esterno di un ospedale,unsia terra e. Intervenuti sul posto i Carabinieri: lite all’esterno di un ospedale, un signoreunsiper terra e. L’accaduto è avvenuto ieri nel primo pomeriggio a, quando i Carabinieri sono stati costretti ad intervenire all’ingresso del Policlinico per una lite. Sul posto hanno poi ritrovato un 62enneto a terra in gravi difficoltà respiratorie. L’uomo è stato portato in rianimazione all’interno dell’ospedale, ma i tentativi sono stati invani poiché l’uomo, nel tardo pomeriggio, è morto. Sono attualmente in corso delle indagini per indagare sulla ...