Napoli | lesione all’adduttore per Olivera

(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo il successo a Monza e un giorno di riposo, ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. I partenopei sono al lavoro per preparare il match contro il Frosinone, in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 12.30 per la 32esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro di potenza aerobica. Successivamente il gruppo, in cui è rientrato Lindstrom, è stato impegnato in circuito tecnico e partitina a campo ridotto. Mathiasè stato visitato all’SSCKonami Training Center e successivamente si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il Pineta Grande Hospital. Gli esami hanno evidenziato unadi basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia destra, e il calciatore azzurro ha già cominciato ...

IL MATTINO - Napoli, Lindstrom potrebbe restare in azzurro anche la prossima stagione - Come riporta Il Mattino, Jesper Lindstrom, attaccante del Napoli, è difficile da cedere in prestito dopo essere stato pagato ben 30 milioni di euro dagli azzurri e non aver convinto. Il danese, quindi ...napolimagazine