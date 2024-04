Napoli | la scossa di Calzona accende la rincorsa all’Europa

(Di martedì 9 aprile 2024) Un particolare ha riacceso l’orgoglio delin casa del Monza: la strigliata die la reazione dei leader hanno ridato anima alla squadra per l’assalto. Ilnon ha ancora abbandonato le speranze di un posto in Europa per la prossima stagione. Anzi, laè stata riaccesa dopo la partita di Monza grazie ad un particolare che ha fatto scattare una reazione d’orgoglio nei campioni d’Italia. Come riporta il Corriere dello Sport, decisiva è stata la “strigliata” dello spogliatoio die dei leader del gruppo. La contestazione e la svolta “La contestazione di domenica, 45 minuti di sberleffi e schiaffi all’orgoglio, ha evidentemente sortito qualche effetto”. È questo il dettaglio che secondo il quotidiano ha cambiato le sorti del finale di stagione ...

