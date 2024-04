Napoli | Gianni Improta | “Consiglio ad ADL di…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 9 aprile 2024) L’ex calciatore delè intervenuto a Radio Marte. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Marte Sport Live’. “Visto il modo in cui ilè sceso in campo nel secondo tempo contro il Monza, è ipotizzabile che nell’intervallo ci sia stato uno scossone. In tredici minuti abbiamo assistito a gol di straordinaria fattura: bisogna applaudire la squadra partenopea che, almeno per quella frazione di gioco, è ritornato a fare iled è sembrato vicino a quello della passata stagione”. La fase difensiva del… “Per quanto riguarda la fase difensiva, la facilità nel subire gol non è da ascrivere – nel calcio moderno – ad un singolo reparto perché oggi le squadre giocano tutte in 25-30 mt e ogni giocatore deve sapere fare tutti i ...