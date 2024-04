Nancy Liliano | la donna accusata dell’omicidio dei due carabinieri investiti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 9 aprile 2024) Pubblicato il 9 Aprile, 2024 Ha un volto e un’identità lache ha ucciso il maresciallo Francesco Pastore e l’appuntato Francesco Ferrara, idi 25 e 27 anni morti nell’auto si servizio sulla quale è piombata la Range Rover guidata dalla 31enne. Ed emergono nuovi retroscena della tragedia che ha provocato pure il ferimento di un altro maresciallo deie di un 75enne alla guida di una Punto coinvolta. La responsabile adesso èdi omicidio stradale, reato per il quale, beffarda coincidenza, è attualmente sotto processo, in primo grado, anche il padre per un altro incidente. Il Suv su cui ladi Campagna, centro in provincia di Salerno, dove, sulla statale 91, viaggiava in compagnia di una 18enne era stato ...