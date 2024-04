Muschio Selvaggio riparte con Luis Sal | online la prima puntata senza Fedez | “Dove eravamo rimasti?”

Cosa ne sarà di Muschio Selvaggio ? Per il podcast nato nel 2020 dalla collaborazione tra lo youtuber Luis Sal e l’artista Fedez sta per iniziare una nuova fase, dopo gli scontri tra i due ex ... (thesocialpost)

La nuova stagione riparte senza Fedez. La nuova puntata raccoglie consensi e critiche. Ma il like del general manager di Chiara non passa inosservato (ilgiornale)

Muschio Selvaggio, il primo episodio di Luis Sal. E il braccio destro della Ferragni mette un like - La nuova stagione riparte senza Fedez. La nuova puntata raccoglie consensi e critiche. Ma il like del general manager di Chiara non passa inosservato ...ilgiornale

Belve, Alessandro Borghi e Fedez da Francesca Fagnani martedì 9 aprile - Seconda puntata della nuova stagione di Belve, la trasmissione di interviste di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai 2. Come ogni settimana, anche in questa puntata tre personaggi famosi s ...gazzetta

Il nuovo Muschio Selvaggio di Luis Sal - Nel nuovo episodio, il primo senza Fedez e nelle mani di Luis Sal, saranno ospiti Immanuel Casto e lo streamer Sdrumox Luis Sal è ricomparso sulla pagina di Muschio Selvaggio. Stessa grafica, stesso ...cosmopolitan