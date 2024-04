‘Muschio Selvaggio’ riparte con Luis Sal | “Noi qui ascoltiamo | non insegniamo” E spunta il like poi rimosso di Fabio Maria Damato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024)Sal è tornato alla conduzione di “Muschio Selvaggio”. È tutto come prima? Non proprio. Seppur romantica come ipotesi, sarebbe quasi fantascientifico rivederee Fedez in una stessa puntata del loro podcast di successo. È arrivato il passaggio di testimone da parte del rapper che, al termine del suo ultimo episodio in compagnia degli ospiti e di Mr. Marra, aveva salutato e ringraziato il pubblico del costante supporto ricevuto: “Sono stati 10 mesi incredibili, siamo ripartiti da zero e abbiamo cercato di dare una nuova anima a questo podcast mettendoci tutta la passione che ci infonde portare avanti questo progetto. Grazie @mr.marra e tutto il team di muschio per aver creduto in questa stupenda follia e grazie a voi per averci seguito fino ad ora. A presto (forse) Federico”, si legge a corredo di un post Instagram di “Muschio Selvaggio”. E un ...