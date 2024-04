Moviola Real Madrid Manchester City | l’episodio chiave del match

(Di martedì 9 aprile 2024)arbitraledel, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/24delladeltra, valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Letexier.

l’episodio arbitrale chiave del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League: la Moviola di Real Madrid-Lipsia l’episodio chiave della Moviola del match tra Real Madrid e Lipsia, ... (calcionews24)

Real Madrid, la scaramanzia non è mai troppa: la richiesta alla Uefa - Serata di Champions con le gara d'andata dei quarti di finale e tra le squadre che scenderanno in campo, Real Madrid e Manchester City. Il calcio d'inizio del match è ...lalaziosiamonoi

Champions 2023/24 Diretta Mediaset Infinity Quarti Andata | Real Madrid Manchester City Canale 5 - Nel corso del telegiornale di un'emittente del Connecticut la linea va all'inviata nel momento meno opportuno: la giornalista infatti sta ancora provando l'attacco del suo servizio e non si accorge di ...digital-news

CHAMPIONS - Andata dei quarti di finale, Real Madrid-Manchester City su Canale 5 martedì 9 aprile - Martedì 9 aprile, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League “Real Madrid-Manchester City”. La gara sarà visibile anche in diretta s ...napolimagazine