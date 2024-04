Movierooms | al via la campagna kickstarter del videogame per chi ama il cinema e le sale

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 9 aprile 2024)è un nuovoper il quale oggi parte lacrowfunding suin cui ilè protagonista e attraverso il quale i giocatori possono creare le proprietografiche e scoprire, divertendosi a gestire la propria attività, le tecnologie e i personaggi che hanno reso l’industria delquella che oggi conosciamo. Non solo, ma la sfida davvero divertente e stimolante è quella di creare una programmazione di film in base all’epoca storica nella quale ci troveremo a gestire la sala (non sarà sempre la stessa!) indovinando i gusti del pubblico dell’epoca e puntando a guadagnare tanti soldi, in modo da aprire altreè un videogioco per PC, attualmente in fase ...