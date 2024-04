MotoGP | Marc Marquez torna nel suo regno di Austin | dal Texas il guanto di sfida per il Mondiale?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 aprile 2024) Sevuole veramente provare a essere un fattore nella corsa al titolo iridato 2024, deve giocoforza ‘quagliare’ nell’imminente Gran Premio delle Americhe. D’altronde il contesto diè storicamente molto favorevole allo spagnolo, che inha saputo dominare come nessun altro. I numeri parlano chiaro. Il trentunenne iberico ha vinto 7 volte in 9 presenze, ottenendo peraltro proprio nel Circuit of the Americas una delle rare affermazioni successive al 2020. El Trueno de Cervera si è difatti imposto anche nell’autunno 2021. Non va inoltre dimenticata la clamorosa rimonta del 2022, quando si è attestato al 6° posto nonostante una partenza che lo aveva fatto sprofondare in coda al gruppo. L’unico vero passaggio a vuoto è datato 2019, quando una caduta lo ha obbligato a rinunciare a un’ulteriore vittoria ...