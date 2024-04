(Di martedì 9 aprile 2024) Dopo la pausa, causata dalla cancellazione del Gran Premio d’Argentina, il campionato del mondo diriparte dal Circuito delle Americhe, ad. Il tracciato statunitense, 5.5 km di lunghezza, 20 curve e il rettilineo più lungo di 1.200 metri, è noto per essere terreno di conquista di Marc Marquez, che ha un record impressionante di sei vittorie consecutive tra il 2013 e il 2018. Il terzo appuntamento stagionale dellaper Marquez è quindi carico di aspettative. Tuttavia, non sarà solo Marquez a cercare riscatto o conferma: Pecco Bagnaia deve riprendersi dalla scontro proprio con lo spagnolo, Maverick Vinales e l’Aprilia vogliono ancora lottare per il vertice, mentre il leader della classifica iridata, Jorge Martin, arriva incon l’intento di ribadire la sua forza. Gli ...

MotoGP e Formula 1 presto con lo stesso proprietario? La strada intrapresa è ormai questa e non ci resta che aspettare i prossimi anni per avere un quadro più chiaro. Per il momento Dorna non ha ... (cityrumors)

MotoGp, gli orari del Gp Austin 2024 in Texas: dove vedere prove, qualifiche e gara (Sky, Now, Tv8) - Dopo la pausa, causata dalla cancellazione del Gran Premio d’Argentina, il campionato del mondo di MotoGp riparte dal Circuito delle Americhe, ad Austin, Texas. Il tracciato statunitense, 5.5 km di lu ...ilfattoquotidiano

Motomondiale, Gp Americhe: Pirelli con due opzioni aggiuntive per incognite Austin - Pirelli ha scelto un'allocazione pneumatici dedicata per il Circuito delle Americhe (COTA) di Austin, in Texas, che il prossimo fine settimana ospitera' ...sportmediaset.mediaset

MotoGp, i precedenti di Bagnaia e Martin nel GP delle Americhe: per Pecco e Jorge vittoria solo nelle classi formative - La MotoGp si appresta a tornare in azione dopo due weekend di pausa (di cui una provocata dalla cancellazione del GP d’Argentina, annullato in inverno e mai più sostituito). Il terzo appuntamento stag ...oasport