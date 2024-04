Motociclismo Saltarelli | l’inizio è già a un passo dal podio

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 9 aprile 2024) In Superbike quarto e quinto posto nel campionato italiano. Tra poco la mitica 24 ore di Le Mans SENIGALLIA, 9 Aprile 2024 – Iniziato nello scorso fine settimana il campionato italiano velocità categoria Superbike ed il motociclista senigalliese Simoneè già a undal: un quarto e quinto posto nella due giorni di gare appena conclusa sul circuito del Misano World Circuit Marco Simoncelli. “Beldi campionato decisamente. Si è vero non siamo andati a, ma abbiamo preso punti preziosi in entrambe le gare. E comunque la Honda del nostro team è la prima moto privata dopo Aprilia, Yamaha, Ducati ufficiali – sottolinea il pilota classe 1985 – Ringrazio tutto il team a partire dal team manager Francesco Nucci per l’impegno che stanno mettendo. Il CIV è ogni anno sempre più ...