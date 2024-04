Morto Pat Hennen | MotoGp in lutto | “Fu un pionere” La sua carriera stroncata da un gabbiano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Pat, il primo pilota statunitense a vincere un Gp in 500, èil 7 aprile all’età di 70 anni, venti giorni prima di compierne 71.è diventato un pioniere delle due ruote Usa grazie a quel successo in Finlandia sul circuito stradale di Imatra l’1 agosto 1976, ma la suaè durata fin troppo poco a causa del terribile incidente al Tourist Trophy del 1978: finì in coma e poi fu forzato al ritiro. “Porgiamo le più sentite condoglianze a chi ha amato e ha corso contro Hennan, al quale renderemo onore come vero pioniere nel contesto del Campionato del Mondo”, ha scritto lasul suo sito. L’incidente con un– La fatale stagione 1978 è stata la terza dinel Motomondiale, dopo il debutto in 500 nel 1976 e il campionato 1977 in cui ...