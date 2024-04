Morta per dissanguamento Chi è la ragazza trovata morta ad Aosta

(Di martedì 9 aprile 2024) Il cadavere è stato trovato venerdì pomeriggio in una chiesa abbandonata di Equilivaz, in Valle d'. L'identità della vittima resta ancora sconosciuta. La procura diha aperto un fascicolo per omicidio: si cerca un ragazzo

Un 45enne di Ponticelli è stato selvaggiamente picchiato da tre persone, che volevano obbligarlo a vendere droga per conto loro; in manette 3 persone ritenute legate al clan Casella.Continua a ... (fanpage)

È stata identificata la Ragazza trovata priva di vita venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d' Aosta . La giovane, morta a causa di un'emorragia, sarebbe una ventiduenne ... (tg24.sky)

Morta l'attrice Sara Tafuri, aveva recitato con Fellini - È Morta, all'età di 67 anni, l'attrice catanzarese Sara Tafuri, che aveva recitato, tra l'altro, nel 1980, con Federico Fellini ne "La città delle donne". (ANSA) ...ansa

Bimbo muore dopo il parto in casa: l’ostetrica milanese a processo per omicidio colposo - Ad aprile 2022 un bimbo nato con il parto in casa a Concorezzo (Monza) è morto per ipossia. L’ostetrica che ha assistito il travaglio ora sta affrontando il processo che la vede imputata di omicidio ...fanpage

