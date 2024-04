Morde un agente della Polizia locale e rompe una costola a un altro | condannato a 6 mesi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 aprile 2024) Bergamo. Era all’incirca mezzogiorno di lunedì 8 aprile, quando alcuni cittadini lo hanno visto urinare in strada appena fuori dal parco di via Mozart, nel quartiereMalpensata, poco lontano dall’asilo nido. Così hanno avvisato lae una pattuglia si è portata sul posto. Gli agenti sono entrati nel parco e hanno visto A.E., senegalese di 26 anni, seduto su una panchina. Si sono avvicinati e gli hanno chiesto i documenti, ma l’uomo ha dato in escandescenze e si è rifiutato di consegnare quanto richiesto. I vigili hanno cercato di convincerlo a seguirli al comando per l’identificazione, ma lui si è scagliato contro di loro, dimenandosi furiosamente per non farsi ammanettare. Il 26enne ha trascinato a terra uno dei due agenti, provocandogli una contusione ad una spalla giudicata guaribile in 4 giorni e rifilandogli un ...