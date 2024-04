Morbillo | boom di casi a partire dal 2024 L’Iss ne segnala 213 Basetti | “È iniziata l’epidemia e il peggio deve arrivare”

(Di martedì 9 aprile 2024) Sono 213 iditi dal 1° gennaio al 31 marzo. Di cui 181, cioè l’85% confermati. Ilsegna un incremento e a confermalo è l’Istituto superiore di sanità nell’ultimo bollettino curato dalla sorveglianza epidemiologica nazionale sue rosolia. A gennaio, 34 sono state le infezioni notificate, 96 nel mese di febbraio e 86 a marzo. Mentre quasi 9 contagiati su 10 (88,2%) non risultavano vaccinati. Sul totale deidiregistrati da iniziofino alla fine di marzo, 18 sono importati. E rappresentano l’8,4%. Il 68% dei contagi, cioè 146 sul totale di 213, è statoto da tre regioni: Lazio (che riporta l’incidenza più alta), Sicilia e Toscana. Mentre l’età media degli infettati è pari a 31 ...

