Molestata al lavoro dal collega più anziano | “Volevo licenziarmi” Ora è stato condannato

(Di martedì 9 aprile 2024) Pistoia, 9 aprile 2024 – Lei giovane impiegata, lui autista e manutentore della stessa azienda. Le occasioni per restare da soli non erano molte ma sarebbero state usate dall’uomo, di venti anni più grande di lei, per fare avances anche molto esplicite, fino ad arrivare alle violenze: in più occasioni lui avrebbe provato a palpeggiarla sul seno e nelle parti intime, fino a quando lei gli aveva espresso il suo diniego con fermezza. I fatti risalgono alla primavera del 2022, e sono avvenuti in un’azienda della nostra provincia, dove i due impiegati lavoravano, lei come receptionist e lui come autista. Gli episodi sarebbero accaduti tra aprile e giugno, fino a quando la giovane donna, esasperata, aveva deciso di denunciare la situazione, prima parlandone con i datori die poi presentandosi alla stazione dei carabinieri del paesino. Le indagini, svolte dai ...