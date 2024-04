(Di martedì 9 aprile 2024) Sempre più frequentemente, soprattutto nelle metropoli, gli spazi abitativi privati si sono ridotti e ci si trova spesso a vivere e convivere in appartamenti di dimensioni contenute. È anche per questo che continuano a essere molto richiesti i cosiddetti, ossia quegli arredi e complementi di design progettati proprio per occupare poco spazio pur rimanendo funzionali e accessoriati. Di frequente si tratta di pezzi di design che permettono di sfruttare al meglio anche angoli ciechi o pareti poco o per nulla utilizzate. Ma pure nei contesti in cui si può disporre di ampie metrature, irisultano utili e strategici. Sono inoltre versatili, adattandosi a diversi stili. Cucine Le cucinerappresentano una delle tendenze più diffuse nell'arredamento ...

Arredare un bagno di dimensioni ridotte rappresenta una sfida comune in molte case. Questa difficoltà sorge spesso perché, negli appartamenti, il bagno è la stanza che viene spesso sacrificata per ... (periodicodaily)

Mobili salvaspazio, guida definitiva all’acquisto - È anche per questo che continuano a essere molto richiesti i cosiddetti Mobili salvaspazio, ossia quegli arredi e complementi di design progettati proprio per occupare poco spazio pur rimanendo ...quotidiano

Come arredare una casa di 60mq: lo spazio non sarà un problema - Hai preso in affitto o appena acquistato un appartamento da 60mq e non sai come arredarlo Anche se lo spazio può sembrare poco, sono tante le idee per rendere ogni angolo della casa funzionale.idealista