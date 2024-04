Mo | Onu | ' Israele sta bloccando più cibo che altri aiuti a Gaza'

(Di martedì 9 aprile 2024) Ginevra, 9 apr. (Adnkronos) -ha bloccato molti più convogli che trasportavanoalimentari all'interno di, dove incombe la carestia, rispetto ai convogli che trasportavanotipi di. Lo ha dichiarato l'Onu, citando le statistiche di marzo, che mostrano che è molto più difficile ottenere l'autorizzazione per la consegna dirispetto adnell'enclave. "I convogli alimentari che dovrebbero essere diretti in particolare al nord, dove il 70% delle persone affronta condizioni di carestia, hanno... tre volte più probabilità di essere respinti rispetto a qualsiasi altro convoglio umanitario contipi di materiale", ha dichiarato il portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per gli affari ...

Il Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione che chiede che Israele sia ritenuto responsabile di eventuali crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi a ... (ildifforme)

Il Nicaragua ha accusato la Germania di aiutare Israele a compiere un genocidio contro i palestinesi - Lunedì il Nicaragua ha accusato la Germania davanti alla Corte internazionale di giustizia, il più importante tribunale delle Nazioni Unite, di star aiutando Israele a compiere un genocidio contro i p ...ilpost

Israele: i familiari degli ostaggi al Papa, “riportiamoli a casa ora” - “Bring them home now! Riportiamoli a casa adesso”. Stretti nelle loro magliette raffiguranti mogli, figli, nipoti, fratelli, una delegazione dei parenti degli ostaggi israeliani ancora in mano ad Hama ...toscanaoggi

La Palestina chiede di diventare stato membro dell’Onu, il voto atteso per fine mese - ROMA – È attesa entro la fine di aprile una decisione da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su un seggio permanente per la Palestina all’Onu, così come richiesto dell’ambasciatore de ...dire