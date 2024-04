Mixology prêt-à-porter

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 9 aprile 2024) Dell’opportunità di bere a casa nelle occasioni speciali si parla almeno da dieci anni, dapprima per effetto della crisi economica, che ha reso di moda in tutto il mondo risparmiare optando per il Capodanno casalingo, poi a causa del Covid e dell’impossibilità di frequentare i locali pubblici. E se durante la pandemia c’è chi si è inventato il cocktail ready-to-drink già miscelato in busta, in lattina o in boccetta – Nio Cocktails per citare uno dei più diffusi – o ha ripiegato sull’asporto, c’è invece chi ha colto l’opportunità per reinventarsi. Sono nati così app e account social (come Cocktails, One drink a day, Guerilla) su cui esperti del settore conducono video lezioni, webinar e tutorial per insegnare a preparare drink a regola d’arte da servire agli ospiti in salotto. Per esempio nel maggio 2020 il sito Coqtail Milano ha organizzato un ciclo di dirette ...