Mitili e ostriche non depurati finivano in ristoranti e pescherie | sei denunce

(Di martedì 9 aprile 2024) La Spezia, 9 aprile 2024 – Hanno immesso sul mercato 54 tonnellate dinon: sei persone denunciate dalla guardia di finanza, in un'operazione congiunta con l'Asl 5. Al termine di un’articolata attività di indagine, diretta alla tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e alla repressione delle frodi nel commercio, i finanzieri del comando provinciale della Spezia coadiuvati dai dirigenti veterinari dell’Asl 5 del capoluogo, hanno riscontrato condotte illecite perpetrate in uno stabilimento di depurazione di molluschi bivalvi () nella provincia della Spezia, denunciando 6 operatori del settore della filiera per il presunto reato di frode nell'esercizio del commercio. I militari della Compagnia di Sarzana, di concerto con l’autorità giudiziaria spezzina, avevano già ...

