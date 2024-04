Mister 200 miliardi di sprechi - Panorama in edicola

(Di martedì 9 aprile 2024) L'editoriale del direttore I giornalisti che si occupano di cronaca raccontano episodi gustosi, alcuni dei quali divertenti, come quel giudice che nel pieno del dibattimento lasciò attonite le parti, pm, avvocati e imputato, guadagnando l'uscita al grido di «ho i ceci sul fuoco». Ovviamente non c'era alcun fornello dimenticato acceso e neppure una pentola che rischiava di incendiare la casa. Semplicemente, il magistrato era un po' originale. Forse troppo per chi, dovendo amministrare la Giustizia, decide della vita delle persone, della libertà e dei risarcimenti. Il signor mani bucate Duecentodi euro. È il costo del Superbonus per il Paese, ma che l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte rivendica come suo «capolavoro» politico. In concreto: è stato ristrutturato solo il 4 per cento degli edifici. E l'Europa, ora che le risorse sono finite, esige ...

MILAN - Leao: "Qui mi sento in famiglia, spero di fare altre 200 partite in rossonero" - Il Milan festeggia Rafael Leao e le sue 200 partite in rossonero. Prima dell'allenamento a Milanello in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, il portoghese è stato pr ...napolimagazine

Leao fa 200 partite con il Milan: 'Questa è casa mia, spero di giocarne altre 200' - Il legame tra il Milan e Rafael Leao è sempre più forte e il portoghese lo ribadisce ancora una volta, dopo aver tagliato un altro traguardo. Contro la Fiorentina, 30.calciomercato

Calcio: Cioffi, con Inter serve dare 200% per fare punti - "Mi aspetto una squadra al 200% perché è l'unico modo per uscire dal campo con i punti che ci servono per staccare la parte bassa della classifica". Lo ha detto Gabriele Cioffi, in conferenza stampa, ...ansa