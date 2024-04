Minacce Isis | quarti di finale Champions ad alto rischio

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di martedì 9 aprile 2024) Soglia di attenzione massima a Madrid, Londra e Parigi tra la serata di oggi, martedì 9 aprile, e domani, mercoledì 10, quando andranno in scena le gare d'andata deididiLeague. Dopo l'attentato a Mosca, Al-Azaim, uno degli organi di propaganda dell', ha minacciato di lanciare un attacco contro i quattro stadi in cui da stasera si disputeranno ididiLeagueSulle pagine di Al-Azaim compare la scritta "Kill them all" ("Uccideteli tutti") sulle fotografie dei quattro stadi interessati (Emirates Stadium di Londra, Parco dei Principi di Parigi, Santiago Bernabeu e Civitas Metropolitano di Madrid). La minaccia dell'è giunta dopo che il media affiliato all', Sarh al-Khilafah, ...