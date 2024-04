Minacce | botte e 600 videochiamate alla compagna | condannato 14 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 aprile 2024) Firenze, 9 aprile 2024 -, offese,, violenze di ogni genere. E poi oltre 600 tentativi di videochiamata e 50 telefonate al giorno. Per questo un uomo è statodal tribunale di Prato per stalking, maltrattamenti e violenza sessuale a 14di reclusione e al pagamento di una provvisionale di diecimila eurovittima, costituita parte civile, assistita dall'avvocato Roberta Roviello. Il collegio ha diminuito di poco quella che era stata la richiesta del pubblico ministero: 15di reclusione per episodi ritenuti gravissimi e che si sono protratti dal 2016 fino al 2021., aggressioni e due violenze sessuali: nel 2019 e nel 2021, riportano ancora. L'uomo, di origini albanesi, è per il ...