Mimmo Russo | il re dei precari arrestato a Palermo

Leggi tutta la notizia su agi

(Di martedì 9 aprile 2024) AGI - Eletto per quattro volte al consiglio comunale di, e prima ancora consigliere di circoscrizione e di quartiere, ha cambiato più volte partito passando da Alleanza nazionale, poi Azzurri per la Libertà, Mpa fino ad approdare in Fratelli d'Italia nel 2017. Si tratta di, l'ex consigliere comunale di FdI,stamane per concorso esterno in associazione mafiosa, voto di scambio politico-mafioso, concorso in estorsione aggravata e concorso in corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, nell'ambito dell'operazione dei carabinieri che ha portato alla luce un comitato di interessi nel capoluogo, formato da amministratori pubblici, massoni e mafiosi, per la realizzazione di centri commerciali e il controllo di attività come, secondo l'accusa, l'ippodromo, stipulando secondo il gip, patti ...