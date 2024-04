Milano Design Week 2024 | Acetaia Giusti e Timemade insieme al FuoriSalone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024)- Racconta l'impatto che il tempo ha sul legno, materiale in continuo movimento e mutamento, che si dilata, torce e cambia, a seconda degli elementi con cui entra in contatto, e che è in grado di trasmettere i propri sentori, conferendo diverse proprietà organolettiche a un prodotto come l'aceto balsamico di Modena. Nell’ambito del, dal 15 al 21 aprile, la più antica casa produttrice di Aceto Balsamico di Modena al mondo ospita all’interno della bottega di via Spadari una selezione di opere di, il progetto ideato dal rinomatoer David Dolcini. "Questa iniziativa rappresenta per noi il prosieguo di un percorso nato con l’obiettivo di valorizzare le botti che hanno contenuto i nostri Balsamici di Modena per diversi anni - afferma Claudio Stefani, Ceo di ...