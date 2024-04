Milano centra l’obiettivo stagionale Le due squadre si giocano il titolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 aprile 2024) Missione compiuta per ilPadel Asd che si qualifica con entrambe le formazioni alle Final Four di Serie A. Nell’ultima giornata a gironi, giocata sui campi di via Pinerolo, in campo maschile i meneghini hanno superato 2-1 i romani del Ct Eur in quello che era uno spareggio per il passaggio del turno. Inizio in salita per i lombardi con Britos e Cattaneo che hanno ceduto 64-62 contro Garcia e De Lucia. Nel secondo matchha pareggiato i conti col milanese d’adozione Di Giovanni e Suescun che hanno superato 63 62 Iacovino e Scarà. La contesa è stata risolta nella sfida decisiva grazie anche all’azzardo vincente dei padroni di casa, che hanno schierato il giovane lodigiano Bonnefoy (classe 2005) insieme al veterano Sanchez. Il mix di freschezza ed esperienza ha pagato e i due hanno dominato 61 63 Gallo e Morganti, facendo gioire ...