Milan | Squillaci | “Giroud è inesauribile | Theo Hernandez un giocatore completo”

Corsport - Milan su Lacroix: piace anche alla Juventus - Il Milan sarebbe in vantaggio sulla Juventus per l'acquisto del cartellino di Maxence Lacroix, difensore centrale classe 2000 del Wolfsburg. Come riportato dal "Corriere dello Sport", ...tuttojuve

Milan, futuro Theo Hernandez: la notizia che fa felice i tifosi - Il futuro di Theo Hernandez al Milan continua a far parlare: le parole del giocatore però fanno felici tutti i tifosi rossoneri.spaziomilan

Squillaci: “I giocatori forti come Rabiot possono giocare ovunque” - Sebastien Squillaci ha parlato in esclusiva a Tuttomercatoweb direttamente dal Padel Best Expo di Montecarlo: "Cosa pensi del rendimento stagionale di Olivier Giroud con il Milan Per me ...tuttojuve