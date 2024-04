Milan-Roma | recupero fondamentale per Stefano Pioli | ballottaggio in difesa

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 9 aprile 2024) In vista della semifinale di andata di Europa League tral’allenatore rossoneropotrà contare su unimportante Dopo la vittoria netta per 3-0 contro il Lecce ilsi prepara a scendere in campo nella semifinale di andata di Europa League contro la. Giovedì 11 aprile alle 21:00, infatti, i rossoneri affronteranno la squadra di Daniele De Rossi in una partita da vincere a ogni costo. In vista della sfidapotrà però contare su Malick Thiaw. Il difensore tedesco era stato fermato da una fascite plantare ma l’infiammazione sembra ormai alle spalle tanto che oggi il classe 2001 ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Per l’allenatore delsi tratta di un’ottima notizia: con Kalulu ...