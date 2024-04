Milan-Roma | Donadoni | tra Leao e Dybala | l’ex rossonero non ha dubbi

L'Uefa ha ufficializzato le designazioni per le due gare valide per la gara di andata ROMA - Sarà il francese Clement Turpin ad arbitrare Milan-Roma , gara di andata dei quarti di finale di Europa ... (ilgiornaleditalia)

Pioli, gli esami non finiscono mai: c’è l’ostacolo De Rossi - Un futuro da scrivere: battere la Roma sarebbe fondamentale per Stefano Pioli. Così si può tenere la panchina: il punto della situazione ...milanlive

Verso Milan-Roma, ecco chi arbitrerà la sfida di Europa League | I precedenti - La UEFA ha reso note le designazioni arbitrali per l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Milan e Roma, in programma giovedì alle 21:00. Ad arbitrare la partita sarà il francese Clément Tu ...sportpaper

Giuseppe Giannini: Dybala ha qualcosa in più di Leao, può essere incisivo a San Siro - Giuseppe Giannini: Dybala ha qualcosa in più di Leao, può essere incisivo a San Siro - A.S. Roma - Giovedì ci sarà l'attesa sfida tra Milan e Roma a San Siro, andata dei quarti di ... - Marione.net - ...marione