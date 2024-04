Milan-Roma | Brolin sicuro | “Leao mi ricorda Asprilla | è un trascinatore”

(Di martedì 9 aprile 2024) Tomas, ex calciatore del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di, esaltando la classe di Rafael

Tutte le scelte per le sfide che vedranno protagoniste Atalanta, Roma e Milan in Europa League . I dettagli in merito La Uefa ha reso noti gli arbitri che dirigeranno l’andata dei quarti di finale di ... (calcionews24)

Pioli esulta, recupero a sorpresa dall’infermeria: torna per Milan-Roma - A San Siro è previsto un incontro di grandissimo spettacolo, Milan e Roma vivono due splendidi momenti e sono pronte a darsi battaglia dal primo all’ultimo istante di gioco. Per gli uomini di Stefano ...spaziomilan

DDR, a Milano una Roma versione derby - Giovedì trasferta in Europa contro il Milan. Niente turnover per DDR, ma rientra Spinazzola. Smalling e Abraham sono i due assi nella manica: Pioli dall'altra parte si gioca tutto: la semifinale vale ...insideroma

Serie A. L'Inter conserva il vantaggio di 14 punti sul Milan - Grazie ad una vittoria in rimonta nei minuti di recupero per 2-1 in casa dell'Udinese, l'Inter capolista riesce a mantenere inalterata la distanza sul Milan vincente in casa contro il Lecce per 3-0. I ...corrierecesenate