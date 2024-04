Milan-Roma | Antognoni | “Leao? Meglio di lui nel mondo solo Mbappé”

(Di martedì 9 aprile 2024) Giancarlo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di, elogiando ampiamente Rafael

Il Milan si avvicina alla sfida contro la Roma in Europa League, presenti all’allenamento Moncada , Furlani e Ibra . E Rafael Leao viene premia to… Il Milan continua la preparazione in vista ... (dailymilan)

Juan Sebastian Veron , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Roma , esaltando la classe di Rafael Leao (pianetamilan)

Dopo l’importante vittoria nel derby, contro la Lazio, la Roma è tornata a lavorare in vista della prossima sfida contro il Milan, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League . Nella ... (sportface)

Graziani sbotta: "Gesto brutto e irrispettoso. È strano che..." - A distanza di tre giorni dalla vittoria della Roma nel derby contro la Lazio, non si non ancora placate le polemiche sul gesto di Gianluca Mancini che ha festeggiato con la bandiera del topo laziale.areanapoli

Europa League, si avvicina Milan-Roma: Pioli recupera un titolare - Manca sempre meno alla gara d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League tra il Milan di Stefano Pioli e la Roma di Daniele De Rossi.tag24

Milan, Leao giura amore: "Qui in famiglia, spero di farne altre 200 in rossonero" - Il Milan festeggia Rafael Leao e le sue 200 partite in rossonero. Prima dell'allenamento a Milanello in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, il portoghese è stato pr ...sportmediaset.mediaset