Milan-Roma | anche Cardinale atteso in tribuna a San Siro per la partita

(Di martedì 9 aprile 2024) Gerry, proprietario del club rossonero, sarà presente giovedì sera allo stadio per, andata dei quarti di Europa League

Fikayo Tomori sarà assente per squalifica in occasione di Milan-Roma , partita di andata dei quarti di finale dell'Europa League 2023-2024 (pianetamilan)

Arbitro Milan Roma: designato il fischietto del match di Europa League - Calcio ora per ora Sarà il francese Clement Turpin a guidare il derby italiano di Europa League fra Milan e Roma. Con il transalpino saranno presenti gli assistenti Nicolas Danos e Erwan… Leggi ...informazione

Tutto lo sport, ovunque, minuto per minuto - Dall'Europa League alle ATP Finals di fine stagione, passando per gli Internazionali d'Italia di tennis, gli Europei di atletica di Roma e quelli di calcio in Germania, il grande ciclismo con Giro e T ...rai

Quarti di finale di Europa League: Rtl 102.5 trasmetterà la radiocronaca integrale - Quarti di finale di Europa League: Rtl 102.5 trasmetterà la radiocronaca integrale delle sfide delle italiane, Milan-Roma e Liverpool-Atalanta ...superguidatv