Milan Leao | «200 presenze? Spero di farne altrettante»

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilha postato sui propri canali social il video in cui Furlani ha premiatoper le sue 200con il club Ilha postato sui propri canali social il video in cui Furlani ha premiatoper le sue 200con il club. Visualizza questo

Giorgio Furlani , CEO del Milan , ha premiato Rafael Leao per le 200 presenze in rossonero e ha rilasciato alcune dichiarazioni per l'occasione (pianetamilan)

Giancarlo Antognoni , ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Milan-Roma , elogiando ampiamente Rafael Leao (pianetamilan)

Trevisani smonta le fake news su Italiano: “Ha subito gli stessi gol di Roma e Milan con difensori più scarsi!” - Il giornalista Mediaset Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio della Fiorentina di Vincenzo Italiano, criticata per i troppi gol presi: " Anche la settimana scorsa, dopo i gol presi d ...tuttonapoli

Milan, l’agente del bomber è in Italia: derby con l’Inter - L'agente dell'attaccante è in Italia in queste ore per parlare del futuro del suo assistito. Contatti diretti con il Milan e con l'Inter.spaziomilan

Milan - Leao: "Qui mi sento in famiglia, spero di fare altre 200 partite in rossonero" - Il Milan festeggia Rafael Leao e le sue 200 partite in rossonero. Prima dell'allenamento a Milanello in vista dell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma, il portoghese è stato pr ...napolimagazine