Milan | la panchina è una miniera d’oro | nessuno come i giocatori di Pioli

(Di martedì 9 aprile 2024) Ilin questa stagione ha pescato spesso la carta vincente dallae infattiha fatto meglio deidiIlin questo finale di stagione si sta giocando molto. Da una parte c’è il campionato, dove i rossoneri vogliono difendere il secondo posto dal possibile ritorno della Juventus. Dall’altra parte c’è il percorso in Europa League, dove l’obiettivo è arrivare fino in fondo. Per competere su più fronti è fondamentale anche l’apporto della. Le stagioni ormai sono sempre più lunghe e con i cinque cambi gli allenatori hanno la possibilità di modificare le partite in maniera importante. E questa è una delle carte vincenti del. Stefanoinfatti, soprattutto da quando ha la rosa quasi ...

Panchina Milan , il futuro di Stefano Pioli sembra vicino alla riconferma ma non si escludono possibili colpi di scena: e il rinnovo? Milan Milan , spiegato il motivo per cui il club non ha avviato ... (dailymilan)

“Non lo salva nessuno, resta solo in un caso”: durissima sentenza su Pioli - Stefano Pioli è stato oggetto di analisi da parte di un ex giocatore e tecnico, che non si risparmia nei confronti del tecnico rossonero ...spaziomilan

L'Inter soffre, ma vince ancora in extremis. 2-1 all'Udinese e torna a +14 sul Milan - La marcia dell`Inter non si ferma a Udine e, nonostante la grande fatica, con l`Udinese passa in extremis e si impone per 2-1 ancora una volta con un gol dalla.calciomercato

Sabatino Durante: “Zirkzee non è un obiettivo della Juve, Thiago Motta pronto per la panchina bianconera” - Sabatino Durante, noto intermediario di calciomercato, impegnato in uno dei suoi viaggi di lavoro in Sudamerica, ha parlato del mercato della Juventus ai microfoni ...tuttojuve