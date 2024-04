Milan | chi in difesa contro la Roma? Attaccante | nel mirino un nuovo nome

Ruben Loftus-Cheek , dopo la squalifica in campionato, tornerà a disposizione e titolare per Milan-Roma , andata dei quarti di Europa League (pianetamilan)

Borse europee in rosso nella prima parte della mattinata in attesa del dato sull'inflazione americana a marzo, con l'indice dei prezzi al consumo che, nelle previsioni degli economisti, dovrebbe ... (quotidiano)

Rinnovo Maignan, vicini ma non troppo: manca l’accordo | CM.IT - In casa Milan c’è la consapevolezza che bisogna fare ogni sforzo possibile per blindare i propri campioni, ma non si faranno follie. Allo stesso tempo il Diavolo si sta guardando attorno per capire in ...calciomercato

Milan, sospiro di sollievo per Pioli: Thiaw ci sarà contro la Roma - Arrivano buone notizie per il Milan dalla seduta di allenamento andata in scena questa mattina: Malick Thiaw è tornato ad allenarsi pienamente in gruppo e sarà.calciomercato

Milan, l’agente di David ieri sera a Milano | Indizio di mercato - L'agente di Jonathan David ieri sera ha postato una foto sul suo profilo social Instagram che era a Milano. Nikos Mavromaras che è anche fondatore e CEO di Axia Sports Management che gestisce le sorti ...sportpaper