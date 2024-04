Milan | Cassano non ha tutti i torti | i blackout di Leao non lo rendono un fuoriclasse

(Di martedì 9 aprile 2024) Ad Antonioè sempre piaciuto spararle grosse. In campo, quando i suoi lampi di genio deliziavano i palati più fini; così come fuori,...

Il doppio attacco a Leao e le parole di De Paola su Cassano sono solamente alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan (pianetamilan)

Cassano, tutti i nemici e le polemiche - L’ex fantasista va sempre all’attacco: ex compagni ed ex allenatori le sue «vittime»preferite. Anche a distanza di anni ...corriere

Leao risponde alle critiche di Cassano con prestazioni in campo - Rafael Leao, attaccante del Milan, ha risposto alle recenti critiche di Antonio Cassano con prestazioni convincenti in campo. Leao ha segnato sei gol e fornito otto assist in 27 giornate di campionato ...informazione

Napoli, Cassano critica De Laurentiis. Il figlio: 'Non ha neanche la prima elementare' - Antonio Cassano critica Aurelio De Laurentiis. Domenica sera in diretta tv sulla Rai alla Domenica Sportiva, l`ex attaccante barese ha accusato il presidente del.calciomercato