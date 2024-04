Migranti | la riforma europea pronta al varo Quanto ci preoccupa la questione? Meno dell’emigrazione | rivela un sondaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 aprile 2024) Il 10 aprile il Parlamento europeo potrebbe approvare il Patto migrazione e asilo, un’enormedelle politiche europee in materia che è indubbiamente un risultato storico. Perché ci sono volute due legislature, otto anni e infiniti strappi e fughe in avanti. Ma soprattutto perché istituzionalizza un approccio sempre più caro ai governi europei, di destra e non: quello che alla protezione umanitaria di chi ne ha diritto antepone l’obiettivo di ridurre gli ingressi degli stranieri in generale, se non addirittura le partenze dai paesi di origine. Per capire se si tratterà anche di un successo, come già è stato definito, bisognerà alattendere che il Patto diventi operativo, non prima del 2026. E tuttavia c’è chi spera che l’approvazione del Patto porti i suoi frutti già alle elezioni europee di giugno. Come la presidente della Commissione ...