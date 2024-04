Migranti | difesa comune | Ucraina Tutte le sfide della nuova Nato

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 9 aprile 2024) Qualeci aspetta dopo il 2030? Un momento di riflessione organizzato dal parlamentare di Fratelli d’Italia Giangiacomo Calovini, membrocommissione esteriCamera e membrodelegazione parlamentare italiana presso l’assemblea parlamentare, è stata l’occasione per analizzare le presenti e le future strategie dell’alleanza alla luce dei dossier maggiormente impattanti. Un momento per fare il punto sue Ue (all’internocornice del G7 a guida italiana) alla presenza di parlamentari e diplomatici, come l’ambasciatore dell’Albania a Roma Anila Bitri Lani, di Grecia Eleni Sourani, quello ungherese Adam Kovacs e quello lituano Dalia ...